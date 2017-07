'Geen 'normale' mensen in Disco Dolly, maar wat is nou normaal?'

Ik ben Yangdan Go en ik ben 26 jaar oud. Ik ben ervaringsdeskundige bij Cordaan en panellid van de campagne Nederland Onbeperkt van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.



Donderdag was ik op het feest in Disco Dolly voor verstandelijk ­gehandicapten, georganiseerd door HvA-studenten. Op zich een goed initiatief, maar ik geef graag mijn ­mening.



Ik zou graag willen dat wij als groep integreren in de gewone samenleving. Nu was het feestje vóór ons ­georganiseerd, maar ik had liever ­gehad dat het met ons samen was ­georganiseerd. Ook waren er geen 'normale' mensen, maar wat is nou normaal?



We hebben per slot van rekening allemaal onze beperkingen. Allemaal verstandelijk beperkten samen in de disco, hoe beperkt is dat?