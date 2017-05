'Geef kinderen de kans om een gat in hun knie te vallen'

Onder het motto 'De bewegende stad' wil de gemeente Amsterdam graag dat we meer lopen, fietsen, spelen, sporten. Het geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor kinderen. En dat kan onder meer door een 'beweegvriendelijke' inrichting van de stad.



Deze gezonde trend is al een tijd gaande. Tien jaar geleden keken onderzoekers van de VU naar het dagelijkse bewegingspatroon in vier Amsterdamse buurten. In het rapport De gezonde wijk (2007) schreven ze: 'Volgens de huidige inzichten kunnen dagelijkse activiteiten, zoals lopend of fietsend boodschappen doen, actief recreëren en buiten spelen, evenzeer een bijdrage leveren aan energieverbranding, als een- of tweemaal per week intensief sporten.'



De verrassende conclusie was dat negentiende-eeuwse wijken beweegvriendelijker zijn dan naoorlogse wijken. Al was het maar doordat het in de oudere, dichtbebouwde wijken niet handig is om met de auto boodschappen te doen.



Ook zitten de winkels niet bij elkaar in één winkelcentrum. Je loopt en fietst daardoor al gauw de dagelijkse beweegtijd van 20 minuten bij ­elkaar.



In 2008 begon de gemeente met De gezonde wijk, gevolgd door Bewegen moet beloond worden! en tegenwoordig is er De bewegende stad. Er is een Amsterdamse Beweeglogica bedacht, een Sports & Vitality-app, een Actieplan inactieve jeugd, en nog veel meer. Een overzicht van 'beweegvriendelijk ontwerpen' staat in de gemeentelijke uitgave Plan Amsterdam (01/2017).