'Fietspad is voor fietsers, scooters horen op de rijbaan'

Er komen ook steeds méér snorscooters: de verkoop van de brommer, die nu al tussen de auto's moet rijden, is ingestort; tegelijkertijd is de verkoop van snorscooters explosief gestegen. Zo worden de fietspaden in Amsterdam meer en meer snorpaden, en dat vinden wij onacceptabel.



De oplossing is eenvoudig. Verplaats de snor­scooters van de fietspaden naar de rijbaan. Zo worden fietspaden weer échte fietspaden en durven ook de kwetsbare fietsers weer te fietsen. En dat niet alleen: de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft becijferd dat verplaatsing naar de rijbaan voor álle verkeersdeelnemers veel veiliger is.



Verwarrend

Om snorscooters veilig op stedelijke vijftigkilometerwegen te laten rijden, moet er wel een helmplicht komen. Dat lijkt dit jaar ook te gebeuren. Maar minister Schultz van Haegen (VVD) van Verkeer wil nu dat de gemeente per straat bepaalt of er een helmplicht moet gelden of niet.