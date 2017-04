'Fietsende NDSM-bewoner is de dupe van festivals'

Onlangs kreeg ik als omwonende van de NDSM een brief op de mat van DGTL. Blijmoedig meldde het dancefestival dat ze in het paasweekend voor de vijfde keer zou neerstrijken op NDSM. Dat dit festival een van de duurzaamste ter wereld is. Qua overlast ging men de overlast tot een ­minimum beperken, 'zonder dat dit ten koste gaat van de beleving van alle 20.000 bezoekers'.



Daarna volgden enkele cryptische formuleringen over de pont als 'verbeterpunt'. 'Buiten de piek willen wij zo veel mogelijk bewoners en bezoekers van de horeca voorrang verlenen, en het mogelijk maken om de fiets mee te nemen op de pont.'



Wat een belachelijke gang van zaken dat een commerciële festivalorganisator mij vertelt wanneer ik de pont op mag of niet. Elk jaar is het raak, bij grote NDSM-festivals tussen april en oktober zijn op piekmomenten fietsen op de pont verboden.



Iedereen aan de westkant van Noord moet hierdoor drieënhalve kilometer omfietsen naar de Buiksloterweg. Voor Amsterdammers die onbekend zijn met Noord: vergelijk dit met de afstand van Berlagebrug-Centraal Station.



Hoe zouden fietsende inwoners van de Rivierenbuurt reageren als een feestorganisator hun vertelt dat 'hun' Berlagebrug op drukke tijden verboden toegang is? En dat ze moeten ­omrijden via Centraal Station?