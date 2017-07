'Fatsoen: in het geheel niet roken op een terras'

Flauwekulredenering

Als fervent niet-roker werd ik ineens heel optimistisch door Christian Clerx, die in Het Parool van zaterdag betoogde dat roken op een terras moet mogen, want 'het is een publieke ruimte, waarvoor wij allen belasting betalen'.



Dat is natuurlijk een flauwekulredenering van de bovenste plank. Er zijn wel meer dingen die niet mogen in de openbare ruimte. Wildplassen bijvoorbeeld, of lege patatbakjes op straat gooien.



Wat opvalt in discussies met rokers is dat zij het altijd over randzaken hebben. Mag een café juridisch gezien roken op het terras verbieden? Waar loopt precies de kadastrale grens?



Heel interessant natuurlijk, maar het hoofdargument in de discussie over tabaksgebruik is de overlast en schade die roken veroorzaakt bij de rokers zelf, bij omstanders, en aan de planeet. Clerx voert een wanhopig achterhoedegevecht, en hij weet het.



Wieland van Dijk, Amsterdam