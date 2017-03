'Escalatie was opzet in strijd om loyaliteit'

Hi-lá-risch om afgelopen weekend de Turkse minister Kaya lessen over mensenrechten en democratie te zien prediken. Als een pyromaan die bij de brandweer werkt en bij u langskomt om de brandveiligheid te checken.



Trots zijn we op ons machtige Nederland dat de Turkse sultan bij de cape pakte en niet blufte. Bam! In your face, het land uit! Zo doen we dat in Nederland. Wij komen op voor het vrije woord en de democratie. En je hebt je aan te passen aan onze normen en waarden. Anders rot je maar op, minister of niet. Onze tengere minister-president was plots een anabolen slikkende dumbbell rammende spierbundel.



Maar wat is er nu echt gebeurd? Allereerst is er over een maand een Turks referendum om de bevoegdheden van president Erdogan uit te breiden. Hiervoor heeft hij ja-stemmen nodig van zo veel mogelijk Turken. In Nederland stemmen tussen de 70 en 80 procent van de Turken op de AKP en er wonen honderdduizenden Turken in Nederland. Daarom is Nederland belangrijk voor de AKP.



Ten tweede bevinden de VVD en PVV zich in een nek-aan-nekverkiezingsstrijd waarin bepaalde thema's (vrijheid, democratie, normen en waarden) haaks staan op loyaliteit aan het buitenland. Precies wat de komst van Turkse ministers opwekt: loyaliteit aan Turkije door de Turkse Nederlanders.