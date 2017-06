'Erfpachtplan is oneerlijk en rampzalig'

Voor een nieuwe woning in IJburg is recent de volle grondprijs betaald, inclusief een vergoeding voor geldontwaarding in de toekomst, van 200.000 euro.



De opstal is door de erfpachter zelf gebouwd, mooi geworden. Hoewel daar geen enkele reden voor is, wordt nu als tegenprestatie voor eeuwigdurende erfpacht nog eens 100.000 euro gevraagd, omdat de gemeente de WOZ-waarde als uitgangspunt neemt.



Verhuizen

Gekker is dat twee straten verder iemand op eenzelfde kavel woont in een minder mooi huis, maar deze erfpachter is klaar voor 18.000 euro. Geen haast, de huidige canon­termijn loopt nog 40 jaar.



In de Rivierenbuurt zijn huurwoningen voor lage en middenhuren aangeslagen voor een pachtprijs die tweemaal zo hoog is als de huuropbrengst. Dan zullen die huren op den duur dankzij de gemeente scherp worden verhoogd, wil de eigenaar niet failliet gaan.



In Oud-West wonen AOW'ers die voor de grond onder hun huis per jaar een kwart van hun jaarinkomen zouden moeten ophoesten. Deze grondprijs is 20 keer wat ze nu betalen.



Helaas gaat hun nieuwe canontermijn al binnen 10 jaar in. Dan moeten ze dus verhuizen! Een ander gezin 2 kilometer verderop in Nieuw-West betaalt over 30 jaar als hun termijn afloopt juist de helft van nu, maar moet nog die volle 30 jaar te veel betalen.



En dat terwijl er een veel eerlijker en gelijkmatiger plan ligt, dat de gemeente per jaar slechts 5 miljoen euro minder oplevert en enorm veel uitvoeringskosten scheelt. Om van kosten en leed voor erfpachters maar te zwijgen.



De coalitiepartijen hoeven alleen maar voor dit plan van CDA, Partij voor de Dieren en Partij voor de Ouderen te stemmen en het probleem is echt netjes opgelost. Snapt u nou waarom erfpachters aan de noodrem trekken?



Lees ook: Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel