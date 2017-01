'Eeuwigdurende erfpacht is schijnvertoning van gemeente'

Straatquote

De overstapregeling naar eeuwigdurende ­erfpacht resulteert in onbetaalbare afkoopsommen en canons voor Amsterdammers met bestaande erfpachtcontracten. De gemeente hanteert twee uitgangspunten voor bestaande erfpachters: WOZ-waarde en straatquote. De straatquote, een indicator voor de kwaliteit van de locatie, is gerelateerd aan de WOZ-waarde.



Deze loopt van 60 procent in Centrum tot 9 procent in Zuidoost. WOZ-waarde en straatquote versterken elkaar en leiden tot grote rechtsongelijkheid tussen erfpachters. Pachters in Centrum betalen bij een gelijke WOZ-waarde vijf keer zoveel erfpacht als pachters in Nieuw-West of Zuidoost. Bij een gelijke vloeroppervlakte wordt dat zelfs twaalf keer zoveel!



Woningcorporaties worden sterk bevoordeeld. De grondprijs voor sociale huurwoningen wordt 215 euro per vierkante meter, ongeacht de locatie. Bij verkoop of verhuur in de vrije sector moeten woningcorporaties extra erfpacht afdragen. Voor Centrum is dat 284 ­euro per vierkante meter.



Maar dat brengt de erfpachtgrondwaarde slechts op 499 euro per vierkante meter voor een woning in Centrum en de ­totaalprijs voor een woning van 50 vierkante meter op 24.950 euro. Bij een vierkante meterprijs van 6000 euro (en een WOZ-waarde van drie ton) en een straatquote van 60 procent moet de particuliere erfpachter in Centrum 160.380 euro betalen. Ruim zes keer zoveel.



Kwalijk, ten slotte, is dat de gemeente druk uitoefent op bestaande erfpachters om dit jaar nog over te stappen: een gunstiger WOZ-waarde in 2014 zou een korting van minstens 28 ­procent opleveren. Of de WOZ-waarde blijft stijgen, is de vraag, aangezien veel erfpachters het geld niet hebben voor afkoop en huizen op voortdurende erfpacht in prijs kunnen dalen.

Anne Marie Meijer, Evert Brouwer, vereniging Verontruste Erfpachters Amsterdam



