'Eenzaamheid alleen te bestrijden als we onze deur openzetten'

Vlees en bloed

Vorige week woensdag en zaterdag in Het Parool: eenzaamheid. "...de stad moet meer doen dan een kopje koffie hier en daar." Of de stad het probleem kan oplossen, is de vraag.



Het artikel van Michiel Couzy barst van de schema's en statistieken. Ik vraag me af hoe die in elkaar gespijkerd zijn. We worden dagelijks digitaal bestookt met allerlei onderzoeken. Hoe betrouwbaar zijn die? Het zal best op wetenschappelijk algoritmisch verantwoorde wijze gedaan zijn en misschien wel bij benadering kloppen.



Ik mis in beide artikelen een naar mijn idee belangrijke oorzaak, slechts aangeduid als 'de samenleving anonimiseert', mensen zouden het tempo en dergelijke niet meer kunnen bijhouden. De samenleving anonimiseert niet alleen qua tempo.



Anonimiseren betekent 'verontpersoonlijken' en dat is het element waar ik op doel.

Eenzaamheid is het gebrek aan contact met medemensen. Door de automatisering (die heel veel voordelen heeft) worden veel contacten geanonimiseerd. Verkopen via websites in plaats van bij een winkelier die je kent.



De contacten via websites worden no-reply afgewerkt door geanonimiseerde medewerkers die meestal reageren met­­ ­automatisch gegenereerde antwoorden. Er is een (heel korte) tijd geweest dat ik dacht dat Noreply de naam van de scribent was en ik reageerde dus met 'Beste meneer of mevrouw Noreply'. De digitale administratie meldde dat mijn mail niet verstuurd kon worden.