'Een virtueel Namenmonument, dan ben je van het gezeik af'

Fikkie stoken

Door een podium bieden aan het kulverhaal van Eric Matser maakt Het Parool zich opnieuw schuldig aan stemmingmakerij over het Holocaust Namenmonument. Volgens Walther Schoonenberg, architectuurhistoricus die nauw betrokken was bij de Unesco-aanwijzing van de binnenstad in 2010, is van 'kernwaarden' in de huidige Weesperstraat geen sprake meer als gevolg van de oorlog, sloop en verkeersdoorbraak.



De aantasting van het werelderfgoed heeft al plaatsgevonden. Je kunt niet iets aantasten wat er niet meer is, ­aldus Schoonenberg. Of u checkt verder niet wat wie dan ook aan uw opiniepagina aanbiedt, in dat geval ­ongepaste luiheid. Of u heeft zich wel geïnformeerd, dan is het simpelweg een kwestie van kwaadaardig fikkie ­stoken. Ik verdenk u van het laatste.

Jacques Justus, Wapenveld