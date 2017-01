'Een huisarts is een hopeloos verouderde Google'

Een dokter die zegt dat je moet uitzieken, is hetzelfde als een brandweerman die zegt dat je je huis gewoon even uit moet laten branden

"Ja, dun, ja."



"Hoe dun?"



"Zo dun dat het modeshows voor Chanel loopt."



"Haha."



"Nee, dokter, nee! Ik ben op. Ik heb al acht dagen griep. Hoor je de radeloosheid niet in mijn stem echoën? En weet je wat het is? Het griepvirus wordt elk jaar sterker. En wat doe jij? Jij zit hier in je witte jas een beetje uit je raam te kijken en paracetamol en hoestdrank voor te schrijven."



"Paracetamol en hoestdrank? Die dingen helpen alleen nog maar tegen een kater. Ik heb geen kater. Ik heb een zichzelf in de richting van foutloosheid gemuteerd supervirus. Een ­gevechtshelikopter is mijn binnenkant beurs aan het bombarderen en jij geeft mij wat kiezelsteentjes en een katapult. Is het griepvirus inventiever dan de mens aan het worden?"



"Dat is een goede vraag."



"En heb je ook een antwoord?"



"Niet echt."



"Eigenlijk is een huisarts gewoon een hopeloos verouderde internetzoekmachine. In feite ben je gewoon Google met een wachtkamer en zo'n ouderwetse weegschaal waar niemand iets van begrijpt."



"Wil je nog hulp, James?"



"Bestaat er nog hulp dan?"



"Nee. Je moet even uitzieken."



"Maar begrijp je hoe dit klinkt? Een dokter die zegt dat je moet uitzieken, is hetzelfde als een brandweerman die zegt dat je je huis gewoon even uit moet laten branden. Of een agent die zegt dat je je huis gewoon lekker leeg moet laten roven."



"..."



"Ik ga al, dokter."



"Vergeet je muts niet."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns terug. Reageren? james@parool.nl