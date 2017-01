'Een echte Amsterdammer gaat niet in Rotterdam wonen'

Even schrok ik: 'Ook Amsterdammer wil naar Rotterdam' kopte Het Parool dinsdag. Is er een uittocht aan de gang die me nog niet was opgevallen?



Gaat de echte Amsterdammer, je kent ze wel, geboren en getogen in Amsterdam, tranen in de ogen bij een kampioenschap van Ajax, Bloed, zweet en tranen en Tulpen uit Amsterdam als lijfliederen, verhuizen naar Rotterdam?



Maar gelukkig blijkt bij het lezen al snel wat er echt aan de hand is. De vierkantemeterprijs in Rotterdam is lager, jubelt de Rotterdamse wethouder. Dat is inderdaad een voordeel. En als je met de boot naar Engeland wil, is die lekker dichtbij, zou ik daar aan toe kunnen voegen.