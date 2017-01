'Een brug achter Amsterdam CS is goed voor de sociale veiligheid'

Makke schapen

In de jaren zestig ging ik elke schooldag met de pont. Met de fiets reden we 's morgens in de fuik van twee hekken en een ketting, waar een politieagent het beheer over had.



Als makke schapen stonden we dan te wachten tot de pont volgeladen was met auto's en er voor de fietsers een ruimte overbleef van een paar meter.



De ketting ging naar beneden en dan was het haasten voor een goed plekje. Als je een van de laatsten was, stond je met het achterwiel op de klep en als die omhoog ging, schoof je fiets tussen zijn collega's, waarbij je nylonkousen aan flarden gingen.

Loes Molenmaker-Laarman,Vorden



