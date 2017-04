Spiegelen kinderen zich aan ouders? Of zijn het de ouders die via hun kinderen constant zichzelf in het gezicht kijken?

Ik hoor mezelf een hikgeluidje maken. Afgelopen week zat ik nog kopbonkend achter mijn bureau, omdat ik had bedacht dat een lezing voorbereiden, een lamsbout braden, een kickbokstraining volgen, mijn administratie bijwerken en een lastige scène schrijven best in een middagje kon. "Alles goed, mam?" vraagt mijn zoon. "Ja, joh."



De volgende dag zitten we samen in de mist. Rood vuurwerk heeft het stadion opgevlamd, bij elke knal hippen we op uit onze stoeltjes. We delen een zak snoep, hij neemt de selectie tegen Feyenoord door. Wanneer is het moment gekomen dat hij beter weet dan ik wie er in het eerste van Ajax speelt?



Hij wijst. "Kluivert!" Ik knik. Al weken heeft mijn zoon het over zijn nieuwe idool. "Hij is zo goed. Hij moet alleen nog leren doseren," klinkt het wijs naast me. Ik kan niet antwoorden, want ik heb net per ongeluk vijf dropstaven in mijn mond gestoken die driedubbelzout blijken te zijn.



Het startsein klinkt, binnen een minuut is het raak. Tijdens eerdere wedstrijden dook hij nog na elk doelpunt in mijn oksel, geschrokken van het gebrul, de mensengolf die tegelijkertijd juichend omhoogkwam en hem leek te overspoelen. Nu springt hij als eerste op. Hij pakt mijn hand en schudt eraan. "Wat een goal!"



Anderhalf uur lang kijk ik amper op het veld. Ik volg de wedstrijd via zijn gezicht. De juichjes, de fronsen, de wijze commentaren. Zou mijn vader met wie ik vroeger naar Ajax ging dat ook hebben gedaan? Ik sluit het niet uit.



Na de winst zucht hij tevreden. We zwaaien naar Justin Kluivert die het veld verlaat. Een nieuwe held. Toch zie ik vooral Kluiverts vader lopen. Dat ligt natuurlijk aan mij. Spiegelen kinderen zich aan ouders? Of zijn het de ouders die via hun kinderen constant zichzelf in het gezicht kijken? Mijn zoon huppelt het stadion uit. "Dit was een echte klassieker, hè mam?" Ik knik.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



Lees hier al haar columns terug. Reageren? r.schlikker@parool.nl