'Die kopjes thee van Cohen waren zo gek nog niet'

Woensdagavond was ik aan­wezig bij de politie-iftar (maaltijd die genuttigd wordt bij zonsondergang om het vasten te breken). Meer dan 1400 mensen waren afgekomen op deze geweldige avond om diversiteit met elkaar te vieren, gefaciliteerd door de politie.



Mijn politie. De politie wil graag dat we dat kunnen zeggen. En dat kon op deze avond. Een radicaliseringsexpert zei tijdens een gesprek: "Iedereen lachte Cohen destijds uit om zijn kopjes thee, nu hebben we spijt dat we niet langer hebben doorgezet. Die kopjes thee waren inderdaad een goede oplossing."



Diverse stad

Later op de avond zei hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg dat we moeten accepteren dat Amsterdam een diverse stad is. Hij heeft groot gelijk. In deze stad is ongeveer 52 procent van de inwoners van een andere afkomst dan de Nederlandse. Diversiteit is hier geen discutabel gegeven meer, maar een feit.



En dat ik in bijna elk restaurant waar ik kom voor de iftar Nederlanders zie, die ook een dagje hebben meegevast, word ik gesterkt in mijn overtuiging dat Amsterdam daadwerkelijk zeer divers is. Geen stad als mijn stad Amsterdam. Ik maak kennis met een jongeman, daag hem vijf minuten later voor de grap uit om een dagje mee te vasten en hij gaat er meteen mee akkoord.