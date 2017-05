'De zintuiglijke beleving van de Zuidas vervalt'

Iedereen die in een auto over de A10 rijdt en de Zuidas passeert, ervaart vermoedelijk hetzelfde als ik: wat een indrukwekkende gebouwen, wat een dynamiek, Manhattan aan de Amstel, Vancouver aan het IJ!



Het gaat om nog geen anderhalve kilometer, maar toch: die hoogwaardige architectuur, links en rechts hoog oprijzend langs de snelweg, doet me telkens weer denken aan Metropolis, de beroemde sciencefictionfilm van Fritz Lang uit de jaren twintig.



Niet alleen veel Amsterdammers en forenzen waarderen de 'snelwegbeleving' van de Zuidas, dat geldt natuurlijk ook voor al die honderdduizenden bezoekers aan de stad, toeristen en zakenlui, die zich in een voertuig over de ring bewegen.



En zeker die laatste categorie, mensen die vaak de Zuidas als bestemming hebben, zal direct onder de indruk zijn van de internationale allure van het kantorengebied. Dankzij de zichtlocatie aan de Ring.



Welnu, die zichtlocatie houdt op te bestaan. Dit visitekaartje van de stad, deze eerste dynamische indruk van het nieuwe zakencentrum van Amsterdam, zal binnen een jaar of tien geheel vernacheld zijn, letterlijk onder de grond gestopt. Er is namelijk een plan bedacht, en intussen ook aangenomen door de gemeenteraad.