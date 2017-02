'De mogelijkheid van een normale discussie is een gepasseerd station'

Wie de allochtone leerling zijn zin niet geeft, is zijn of haar leven niet zeker

Docenten worden nu geconfronteerd met leerlingen die van huis uit nauwelijks in contact zijn gekomen met hun autochtone leeftijdgenoten. Zij zijn opgegroeid in een sfeer van onbegrip en afwijzing van de Nederlandse cultuur.



Theodor Holman heeft gelijk; lesgeven is overleven geworden en wie de allochtone leerling zijn zin niet geeft, is zijn of haar leven niet zeker.



Van de schoolleiding hoeft de docent ook niet al te veel ondersteuning te verwachten. Het is een wonder dat er nog jonge mensen zijn die zich tot docent laten opleiden en de moed tonen zich in een dergelijk wespennest te wagen.



Holman schetst, terecht, een zeer somber beeld. De mogelijkheid van een normale discussie in de schoolklas is een gepasseerd station.



Gosling Wiersma, Amsterdam