'De gewone mensen hebben een appeltje met u te schillen'

Ze willen schreeuwen, ze willen gamechangers, ze willen fouten, ze willen rood vlees, ze willen me verscheuren

"Wat schreeuwen ze?"



"Niets. Stop met huilen, Freek."



"Jawel... Ik hoor... Hondenlul. Hondenlul! Hondenlul! Ik ga weg. Waar is de uitgang?!"



"Nee, je gaan naar binnen, Freek! Het zijn maar mensen."



"Ik moet weg!! Help! Help!"



"U moet nu echt op, mijnheer Frust! Nog twintig seconden!"



"Ik heb in mijn broek gepist! Ik kan niet. Ik heb in mijn broek gepist!"



"Nee, je hebt niet in je broek gepist. Je gaat gewone mensen gewoon te woord staan. Vooruit, droog je tranen."



"Ze maken me af! Ze schreeuwen me naar nul ­zetels!"



"Het is maar een talkshow, Freek."



"Heel Hilversum haat mij. Amsterdam ook. De presentatoren haten me! Iedereen haat me!!"



"Je kan het Freek."



"Nee, ik kan het niet. Het maakt ook niet uit wat ik zeg. Niemand wil inhoud, niemand wil debat. Ze willen schreeuwen, ze willen gamechangers, ze willen fouten, ze willen rood vlees, ze willen me verscheuren."



"Nog tien seconden!'



"Je bent politicus, Freek. Dit heb je altijd gewild! Je wilde er toch zijn voor de mensen?"



"Maar de mensen willen er niet zijn voor mij. Ik haat gewone mensen!"



"Nu, mijnheer Frust!"



"Dames en heren... Even stil, dames en heren... Dames en heren.... Even stil... Dames en heren... We gaan beginnen: de politicus van vanavond is Freek Frust!"



