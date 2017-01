'De enige resterende zekerheid is onzekerheid'

Politiek gaat weer over grote vragen en is niet de keuze tussen een beetje hogere maximumsnelheid en iets hogere uitkeringen

Alleen al de opkomst van China, India en andere economieën maakt de VS, het Verenigd Koninkrijk en de EU relatief minder machtig. De enorme stromen van goederen, kapitaal, informatie en mensen - het kenmerk van de huidige wereldeconomie - zullen niet verdwijnen.



Die kunnen worden belast, gereguleerd, beperkt of vertraagd. Maar het zal lastig, kostbaar en soms onmogelijk blijken om het tij van globalisering te keren. De Britten zitten na Brexit waarschijnlijk nog net zo verknoopt aan de EU als daarvoor, alleen met een ander soort regeling.



Als er echt een golf van protectionisme en afscherming van de boze buitenwereld komt, kan dat voor veel economieën en samenlevingen ongunstig zijn.



Frustraties

Puur nationale oplossingen zoeken voor internationale problemen is vragen om frustraties. Maar internationale of Europese oplossingen voor grensoverschrijdende kwesties stuiten steeds vaker op weerstand. Van regeringsleiders, zoals bij de opvang van vluchtelingen, of van kiezers, zoals bij het Oekraïnereferendum in Nederland.



Zelfs één regionaal parlement kan een handelsverdrag tegenhouden, zoals Wallonië demonstreerde. Het is makkelijker iets tegen te houden dan om iets voor elkaar te krijgen. Dat vergroot het gevoel van machteloosheid.



De les van vorig jaar, die er al langer aan zat aan te komen, is leren leven met onzekerheid. Een maatschappij zoals Stefan Zweig beschreef, waar elk dubbeltje weet of en wanneer het een kwartje zal worden, komt niet terug. Onzekerheid is de nieuwe zekerheid.



Toch is het niet alleen misère. De campagnes in Groot-Brittannië en de VS lieten veel emoties zien. Het is goed dat die geuit worden. Politiek gaat weer over grote vragen en is niet de keuze tussen een beetje hogere maximumsnelheid en iets hogere uitkeringen. De technocratische aanpak, die zeker in regentenland Nederland domineerde, voldoet niet meer.

Politiek doet er weer toe.