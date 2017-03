Dat is typerend voor zijn opportunistische partij. Ik lees niets over het verkwanselen van de burgerparticipatie door er een nieuw stelsel door te drukken.



Over de verkoop van sociale huurwoningen en de bouw van veel te dure en te kleine woningen, met als gevolg verdringing van lage inkomens en ­gezinnen. Over de macht van snelle vastgoedjongens, ook uit eigen gelederen.



Over het oneerlijke nieuwe erfpachtstelsel waar de partij voorstander van is. Over het te laat en pas op aandringen van andere partijen ingrijpen tegen de drukte in de binnenstad.



Over het doordrukken van de 24-uurseconomie, die juist tot meer overlast zal leiden. Over onzichtbare wethouders met dubbele agenda's (cruiseschepen verplaatsen vanwege drukte?).



D66 profiteert van het gunstige ­economische tij en doet net of het haar verdienste is dat de stad het in een aantal opzichten goed doet. Maar het ergste is nog wel dat Amsterdam mede dankzij D66 zijn sociale gezicht dreigt te verliezen.



Dát is wat D66 voor elkaar krijgt. Iets meer reflectie zou deze partij niet misstaan.

Carla Hoffschulte, Amsterdam