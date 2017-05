'Breng geweld tegen lhbti'ers eens echt in kaart'

Nu leeft onder veel lhbti's het gevoel dat aangifte doen niets oplevert. Helaas is dat nog te vaak waar. De opsporing is lastig, de uitkomst van je aangifte niet altijd bevredigend. Laat staan dat gerechtigdheid volgt.



Aandacht

Daarnaast is het ook nog eens ingewikkeld voor politie en justitie om vast te stellen of het geweld wel echt homo- of trans gerelateerd is. Is het immers niet gewoon een incident in het verkeer? Een opstootje in horeca? En is het woord homo wel gevallen?



Vandaag, woensdag 17 mei, is het weer internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. Die aandacht is nodig, want geliefden houden elkaars hand niet meer vast en travestieten en andere paradijsvogels verdwijnen steeds meer uit het Amsterdamse straatbeeld. Omdat ze zich niet meer veilig voelen.