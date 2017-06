'Bos en Lommer glijdt helemaal niet opnieuw af'

Een verklaring kan liggen in het feit dat het een hete zomer is, ook in Bos en Lommer

Wat is er dan aan de hand?



Er waren afgelopen weken inderdaad meer incidenten dan normaal.



Een verklaring kan liggen in het feit dat het een hete zomer is, ook in Bos en Lommer. Dit betekent dat bewoners met het mooie weer meer op straat verblijven en sommigen van hen wat sneller geprikkeld raken. Een patroon dat zich elk jaar herhaalt. Dus is het verklaarbaar dat er in de zomermaanden meer incidenten zijn dan in de winter - ook in Bos en Lommer.



Geliefde buurt

We kunnen doen alsof Bos en Lommer aan het afglijden is, óf we kunnen ons focussen op hoe Bolo zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een van de meest geliefde buurten van Amsterdam. Bos en Lommer is dan ook erg in trek bij woningzoekenden.



Ik citeer graag een buurvrouw die als volgt reageerde op het artikel:

"Al die buurtbewoners die zich van­achter hun voordeur of vanaf de bank zorgen maken over hun buurt en daarover berichten plaatsen op sociale media maken mij soms zo moe. Ik loop elke avond een flink rondje met de hond en wens veel buren goedenavond. "



"Als meer mensen dat zouden doen, nemen we alleen maar door aanwezig te zijn, gezamenlijk de buurt weer over van die vermeende gasten die niks beters te doen hebben dan hangen en rotzooi trappen. ­Bovendien is het bewezen dat een wandelingetje voor het slapen gaan beter is dan nog een rondje Face­booken en Twitteren."



Laten we dit advies opvolgen en weer wat meer groeten op straat en een praatje maken - ook met 'de hangjongeren'.



Want veruit de meesten van hen zijn echt niet eng, ze chillen gewoon. Net als wij toen wij die leeftijd hadden - alleen heette dat toen nog niet zo.



Lex de Jong

Initiatiefnemer Boloboost