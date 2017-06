'Beklieder lekker zelf een muur, maar ga niet klagen'

Heb je door dat jij degene bent die bekrompen is in deze kwestie?

Ik zou dat namelijk een fantastische besteding van onze tijd vinden. We leren zo ­allebei iets over geschiedenis en ontwikkelen nog fijne motorische functies ook. En zou jij, Jesse, wanneer je dit aanbod afslaat omdat je 'dove vissen uit een fontein' moet vangen o.i.d., het dan waarderen als ik je een zeur zonder gevoel voor de mooie dingen in het leven noem? Waarschijnlijk niet.



Want dat is wat je doet. Je duwt jouw hobby, bier drinken en, weet ik veel, dansen in de regen, door onze strot met het fanatisme van een IS-strijder. Heb je door dat jij degene bent die bekrompen is in deze kwestie? In feite ben jij hier de boze oude man die vindt dat de jeugd zijn broek te laag (of in dit geval te hoog) draagt.



Net zoals je volwassenheid niet kan meten aan de uren die je werkt, is de jeugd niet te meten aan het aantal ­keren dat je 'godverdomme mooi' in een sloepje op de gracht zegt. En daarom ben je kinderachtig, Jesse, kinderachtig in je kokervisie over wat leuk en juist is.



Als jouw vrienden 's avonds liever een boekje lezen of een documentaire kijken is dit niet omdat zij gegrepen zijn door de tijdsgeest. Nee, ze hebben gewoon geen zin in jouw pseudo-bevrijde zelfontplooiing in de stad. Dat is alles.



Hartelijke groet vanaf een net iets te klein balkon.



Tycho Hofstra, Amsterdam