'Bakery's zijn de nieuwe ijssalons'

Wethouder Kajsa Ollongren zou iets gaan ondernemen tegen het monopolie van Tours & Tickets die navenant elke straathoek ontsiert.



Stadsdeelvoorzitter Centrum Boudewijn Oranje zou samen met haar iets ondernemen tegen de oprukkende monocultuur. In de Hoogstraten verschijnt in winkelpanden de een na de andere 'bakery' met ongeoorloofde zitplaatsen; de nieuwe ijssalons dus.



Periode van bezwaren

Deze twee D66'ers liggen te slapen. We zijn straks weer een seizoen verder en wederom is het tij niet gekeerd.



De zaken in de Hoogstraten kunnen weer een lange periode van bezwaren en dwangbevelen tegemoet zien. Dat valt in te calculeren, want in de tussentijd wordt het toeristische geld binnengeharkt.



Arjan Welles, Amsterdam