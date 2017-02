'We moeten goed opletten dat moslims niet gaan stemmen'

Die moslims dachten bijna dat ze gelijk behandeld zouden worden, als echte en onvoorwaardelijke Nederlanders

We moeten blijven roepen dat Nederland hun land niet is en het ook nooit zal zijn, dan komt het wel goed. En waarom vinden die moslims het nou zo erg dat Wilders moskeeën wil sluiten?



Erg efficiënt

Vier grote moskeeën sloten onlangs zelf hun deuren omdat ergens in ­Canada een aanslag op een moskee was gepleegd. Erg efficiënt, hopelijk worden er meer aanslagen op moskeeën gepleegd, dan worden die moskeebesturen bang en sluiten ze allemaal. Wat zou dat een natte droom zijn zeg.



Heb je trouwens al gehoord wat het nepparlement recentelijk heeft besloten? Heel gaaf, elke moslim die ­alleen al verdacht wordt van aansluiting bij IS kan eindelijk zijn Nederlandse paspoort worden afgenomen.



Onvoorwaardelijke Nederlanders

Gelukkig hebben wij ons nepparlement dat het oordeel van knettergekke rechters niet wenst af te wachten. Die moslims dachten bijna dat ze gelijk behandeld zouden worden, als echte en onvoorwaardelijke Nederlanders.



Mochten deze maatregelen niet baten, dan zullen wij met die moslims in onderhandeling gaan. Moslims zijn namelijk gewend te onderhandelen over hun mensenrechten en komen toch nooit verder dan hun slachtofferrol.



Pfff... je zult maar moslim zijn.



Said Bouharrou, vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland