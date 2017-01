'Appverbod is belangrijk als signaal'

Bellen in het verkeer is ook anders: dan heb je in ieder geval nog je ogen vrij om het verkeer te verkennen en eventueel in te grijpen.



Maar sociale media zijn ontwikkeld om je aandacht vast te houden. Je brein is gek op nieuwe informatie. Allerlei notificaties hebben als doel jouw aandacht zo lang mogelijk op je mobiel ­gevestigd te houden. Die aandacht heb je echter nodig voor de weg.



Koelkastlampje

Het is ook gemakkelijk je aandacht te overschatten. Denk maar aan het lampje van de koelkast: dat is ook altijd aan als je wilt controleren of het aan is. Hetzelfde geldt voor onze aandacht. Je kijkt om je heen en ervaart een rijke visuele ­wereld, vol details.



Maar waar je niet kijkt, kan van alles gebeuren wat je niet zult opmerken. Of een appverbod op de fiets helpt, is nog ongewis, maar het is een belangrijk signaal. Laten we in ­ieder geval stoppen met onze aandacht te overschatten.



Een figuurlijke gorilla kan immers ineens op de weg verschijnen, terwijl jij het zoveelste berichtje aan het tikken bent.



