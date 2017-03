'Asscher mag zijn roze bril wel weer eens opzetten'

Op alle vier die punten doet Amsterdam het goed. De stad is in recordtempo schone energie aan het produceren. In twee jaar is het aandeel zonne-energie door panelen op Amsterdamse daken meer dan verdubbeld. 'Werkloosheid in Amsterdam daalt onverwacht snel', kopten de kranten vorige week.



De ­Amsterdamse regio presteert economisch het beste van heel Nederland. De gemeente heeft bovendien tientallen miljoenen euro's in de zorg gestoken, ook om de bezuinigingen van het kabinet op te vangen. En terwijl elders in Nederland gemeentehuizen werden bestormd in verband met de komst van vluchtelingen, vroegen Amsterdammers hoe ze konden helpen.



Op naar kwaliteitstoerisme

Amsterdam was in 2014 natuurlijk geen ­'rokende puinhoop', maar we hadden wel grote problemen. Er werd nauwelijks gebouwd: bouwkavels lagen soms een decennium braak. De woningmarkt zat volledig op slot. En een op de vier jongeren zat werkloos thuis.



Inmiddels is een het bouwrecord ­gebroken. Er zijn in Amsterdam meer vierkante meters woonruimte in één jaar gebouwd dan ooit tevoren. Er zijn in 2,5 jaar meer sociale huurwoningen in aanbouw genomen dan tijdens de hele bewindsperiode van Asscher. Daardoor is in Amsterdam nog altijd een meerderheid van alle woningen een sociale huurwoning.



Meer dan in welke West-Europese stad ook.