'Amsterdamse fracties krijgen dikke onvoldoende'

Kiezers win je door een collegeperiode lang in gesprek te gaan over wat er goed en vooral niet goed gaat in onze buurten

Diverse inwoners en hun platforms hebben problemen aangekaart (de effecten van shortstay op leefbaarheid en woningvoorraad), ontwikkelingen gesignaleerd (verdringing van kwaliteitswinkels en buurtzaken ) en de netelige vraag gesteld of de kosten de baten niet overstijgen.



"Wil je weg? Voor jou tien anderen," zei commissievoorzitter Boudewijn Oranje drie jaar geleden. "Drukte is een kwestie van perceptie," vond wethouder Abdeluheb Choho. Door het bestuur werden de betrokken inwoners als verwende grachtengordel­types of inflexibele ouderen weggezet. Als we toen serieus in gesprek hadden kunnen gaan, waren we nu verder met het zoeken naar oplossingen. Dan had de gemeente zich rapporten kunnen besparen.



Over een paar maanden gaan de partijen weer de straat op, met dasjes, jasjes en tasjes. Kiezers win je door een collegeperiode lang in gesprek te gaan over wat er goed en vooral niet goed gaat in onze buurten, door vertrouwen te geven aan ervaringsdeskundigheid en creativiteit van inwoners. Inwoners houden van hun stad, die ze niet alleen consumeren, maar ook graag in stand houden.



Evelien Eshuis, Amsterdam