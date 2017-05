Alsof dit 'D66-kopstuk' zelf al voorsorteert op het einde van haar stage

Maar als Ollongren dan eindelijk iets wil, heeft het weinig met de stad te maken

Ook buiten het stadhuis neemt de onvrede toe. Pas dit voorjaar, drie jaar na haar start, nodigde Ollongren de grote toeristische ondernemers uit voor een rondetafelsessie. Het was voor de meeste reders, diamantairs en touroperators de eerste keer dat zij 'hun' wethouder ontmoetten.



"Ik wil best meer rekening houden met de wensen van de gemeente. Maar het is me door Ollongren nooit gevraagd," stelt een zakenman die inmiddels terugverlangt naar de PvdA-jaren.



Wie dit hoort vraagt zich af of het bonusplafond de enige reden is dat Britse bankiers na de brexit Amsterdam zullen mijden, zoals Ollongren vorige week moest erkennen in het FD. Ondertussen onthulde accountantskantoor EY dat de stad dit jaar van de vijfde naar de achttiende plaats is geduikeld in de ranglijst van aantrekkelijk vestigingssteden voor nieuwe technologische bedrijven. Precies de bedrijfstak waar volgens Ollongren kansen lagen nu de bankiers de stad links laten liggen.



Een minister moet een organisatie ter grote van een oceaanstomer vier jaar op koers houden. In die omgeving is Ollongren, voorheen als secretaris-generaal van Algemene Zaken de machtigste vrouw van het Binnenhof, vast heel effectief. Maar het besturen van deze stad vergt ondernemende wethouders die problemen zien, verandering willen en daarvoor vechten. Schaefer, Aboutaleb, Wiebes.



Maar als Ollongren dan eindelijk iets wil, heeft het weinig met de stad te maken. Vorig weekend riep zij in twee verschillende talkshows dat haar partij landelijk geen coalitie zou moeten vormen met de ChristenUnie. Alsof dit 'D66-kopstuk' zoals de kranten haar inmiddels noemen, zelf al voorsorteert op het einde van haar stage.



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? r.koops@parool.nl