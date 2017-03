Ik moest deze week zo aan meneer X denken. Meneer X die almaar doelloos naar een hoek van de ruimte schuifelde, zijn hoofd stootte, verder wankelde en weer stilstond in een andere hoek.



Steeds opnieuw.



Meneer X die plaste en poepte in zijn kamer. Meneer X die alles bij ­elkaar schold. Meneer X die ronddarde in de onderbroek van een ander. Meneer X die telkens op de grond ging liggen. Als een foetus, in de houding waarin het leven ooit begon. Het leven waarvan hij allang afscheid wilde nemen.



Toen meneer X op 58-jarige leeftijd wist dat hij ­dement zou worden, had hij meteen aangegeven: als Meneer Alzheimer het overneemt, wil ik dood. Hij schreef het in wilsverklaringen en zijn dagboek. 'Mijn wil is: als ik niet meer in staat ben mezelf te verzorgen. Laat me gaan. Mijn wil is: als ik mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen niet meer ken. Laat me gaan!' Over een verpleegtehuis was hij duidelijk: 'Dat wil ik niet. Neen. Dat wil ik niet. Laat me aub gaan.'



Het verhaal van meneer X stond onlangs in de Volkskrant. Zijn familieleden vertelden over hun moeizame weg. Anoniem, want na heel veel soebatten kreeg ­meneer X pas euthanasie. Iets wat omstreden is.



Zelfs als je zoals meneer X wanhopig door de gangen 'Dóé het dan, dóé het dan' brult, moet nog eindeloos worden aangetoond dat je ondraaglijk lijdt.



Ik denk aan meneer X en ik denk aan anderen die rondjes lopen in hun kamer, hun hoofden beukend tegen muren. Ik denk aan ze terwijl ik naar het RTL4-verkiezingsdebat kijk. Opgepoetst, met strakke dassen en gebrylcreamde haren, delibereren lijsttrekkers over de stelling: als een oudere klaar is met leven, moet hij hulp krijgen om te sterven.