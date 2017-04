'Als ik vecht tegen de ouderdom, verlies ik van mezelf'

Op aanraden van haar beste vriendin koopt hij een ­botoxbon van 450 euro voor zijn vrouw. Een tientje voor elke rimpel, grapt hij tijdens het afrekenen. Zijn vrouw is er bijzonder blij mee, maar Leo zelf begint steeds meer te twijfelen. Hij houdt namelijk van haar fronsrimpels en haar kraaienpootjes geven haar gezicht vleugels.



Ze zitten samen in de wachtkamer van de kliniek. In de wachtkamer zitten zes andere vrouwen, die eruit zien alsof dit niet hun eerste behandeling is.



"Kijk hoe mooi ze allemaal zijn," zegt zijn vrouw. Hij kijkt naar de vrouwen, maar hij ziet het niet. Leo ziet ­alleen maar te kleine kussenslopen over te grote kussens.



"Ik ben bang, schat," zegt hij.

"Waar ben je bang voor?"

"Dat je op al deze vrouwen gaat lijken. Dat je knipoog verandert. Dat je anders gaat lachen."



"Ja, maar kijk me eens aan, Leo. Kijk me echt aan. Zie dit gezicht. Dit is toch niet het gezicht waar je dertig jaar geleden verliefd op werd?"



"Het is precies hetzelfde gezicht. Je weet half niet hoe weinig je veranderd bent. Ik zie nog steeds dat wonderlijke meisje op de kermis."



"Maar al die rimpels dan?"



"Ik wil je een verhaal vertellen. Toen ik nog fotograaf was, ging ik een keer naar Peru. En in Peru, ergens in de bergen, ligt dus een dorpje waar niemand ouder dan vijftig wordt. En ze weten niet hoe het komt. Misschien komt het door die fabriek even verderop, misschien komt het door de hoogte waarop ze leven, niemand die het weet."



"Maar de inwoners van dat dorpje weten dus dat als ze rimpels krijgen, ze spoedig zullen sterven. Je zou denken dat die mensen hun rimpels zouden haten, maar het tegendeel is waar. De liefde voor hun rimpels gaat zelfs zo ver dat ze nog meer rimpels in hun gezicht laten tatoeëren."