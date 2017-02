'Als erfpachter lach ik me een breuk'

Het uitdelen van kortingen betekent het benadelen van alle Amsterdammers die geen erfpachter zijn

Erfpachters betalen de facto dus altijd te weinig huur voor de grond. Zeker de laatste jaren. De huizenprijzen zijn de pan uitgerezen. Veroorzaakt door de locatie Amsterdam. In Groningen loopt het zo'n vaart niet. Locatie, locatie, locatie: de drie prijsbepalende factoren die elke makelaar onderschrijft.



Zo goed als eigenaar

De gemeente heeft nu voorgesteld om het stelsel simpeler te maken. Je zou in een keer de erfpacht voor altijd kunnen afkopen. Daarmee koop je dus de grond, althans het komt dicht in de buurt.



Je kunt ook kiezen voor een vaste jaarlijkse vergoeding plus inflatie. Dat is vergelijkbaar met een aflossingsvrije hypotheek. Het effect van beide opties is hetzelfde. Je bent zo goed als eigenaar van de grond en je weet tot in de eeuwigheid wat de bijbehorende lasten zijn.



Alle baten komen dan ten goede aan de huiseigenaar. Dit moet leiden tot een hogere prijs voor je huis, omdat er duidelijkheid is over toekomstige lasten. En elke waardestijging van de grond komt ten goede aan de huizenbezitter. Nadeel is dat Amsterdam de gans met de gouden eieren met korting wil overdoen aan haar erfpachters.



Want ja, de gemeente? Dat zijn we zelf. Natuurlijk moet de grond marktconform worden verpacht. Nu de grondprijzen binnen de Ring tussen de 800 en 2400 euro per vierkante meter doen, kan de gemeente veel geld binnenhalen om mooie dingen te realiseren voor de stad. Voor ons.



Schoon schip

Sociale woningbouw, bedrijven stimuleren, een tunnel onder het IJ of het Waterlooplein flink verbouwen. Het uitdelen van kortingen betekent het benadelen van alle Amsterdammers die geen erfpachter zijn. En dat zijn er nogal wat.