'Afblazen bètafusie heeft gevolgen voor hele regio'

Natuurlijk moet rekening worden gehouden met de belangen en standpunten van personeel en studenten, maar bij wezenlijke beslissingen - en zeker als de impact daarvan uitstijgt boven het nauwe universitaire belang- dienen bestuurders ondernemerschap te tonen, een ­visie te hebben, de wil om die visie uit te voeren en de moed om als dat nodig is zich te distantiëren van de luimen van een ondernemings- of studentenraad.



Mensen, ook studenten, zijn behoudend, en verzetten zich tegen ingrijpende veranderingen. Als aan die neiging gehoor zou zijn gegeven, zou er, weet ik uit ervaring, geen nieuwbouw zijn geweest voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica in Amsterdam Science Park. Dan zou ook Amsterdam Science Park niet zijn geworden wat het nu is.



Kapitaalvernietiging

Het besluit van de colleges van bestuur be­tekent een aanzienlijke kapitaalvernietiging: jaren van intensieve inzet van een groot aantal medewerkers en niet alleen van de twee universiteiten blijken nutteloos te zijn geweest. Het besluit gaat in tegen de wens van de grote meerderheid van de staf van de faculteiten, brengt onherstelbare schade toe aan de geloofwaardigheid van de twee universiteiten en ondermijnt in bredere zin de positie van wetenschap en technologie in Amsterdam.



Het is een beslissing die daarom een aanzienlijk grotere reikwijdte heeft dan de UvA en de VU en je kunt je afvragen of, gezien het belang voor de metropoolregio Amsterdam, er niet enige bemoeienis van die kant zou moeten zijn om de rug van de UvA bestuurders te rechten.



