Zwitser Romain Mader winnaar Foam Paul Huf Award

Hij krijgt een bedrag van 20.000 euro en een tentoonstelling in fotografiemuseum Foam in Amsterdam.



In totaal maakten honderd fotografen uit 25 landen kans op de elfde editie van de prijs. Mader won met de serie Ekaterina, een zoektocht naar een bruid in de denkbeeldige Oekraïense stad Ekaterina.



"Romain Maders Ekatarina is opvallend door de humor en ironie waarmee hij serieuze onderwerpen aansnijdt: eenzaamheid, liefde, exploitatie en het vrouwelijke lichaam," luidde het oordeel van de jury. ,,Zijn werk is heel gelaagd, iedere laag onthult een nieuwe interpretatiemogelijkheid. Wat is echt hier, en wat is fictie?''



Vorig jaar won de Japanse fotograaf Daisuke Yokota de prijs. Van zijn werk opent donderdag de tentoonstelling Matter in Foam. Het werk van Mader is eind van dit jaar te zien in het museum.



Marloes Krijnendirecteur Foam): "Eén van onze belangrijkste ambities is het ontdekken en steunen van internationaal, fotografietalent en de Foam Paul Huf Award is daarbij, naast het Foam Magazine Talent Issue, van groot belang. We zijn trots dat we Romain Mader, een fantastische jonge fotograaf, als elfde winnaar aan de inmiddels indrukwekkende lijst van winnaars van de Foam Paul Huf Award kunnen toevoegen. Mader hoort hierin absoluut thuis en we zien uit naar het gezamenlijk organiseren van zijn tentoonstelling in Foam later dit jaar."