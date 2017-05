Zelfverminking tonen mag op Facebook, wraakporno niet

Facebook kan geen controle uitoefenen over zijn content, het is te snel te groot gegroeid

Anonieme medewerkers van Facebook klagen tegenover de krant dat zij het werk niet aankunnen.



Ook vinden ze de regels verwarrend en tegenstrijdig. Zo zijn beelden van abortussen met naakt niet toegestaan. En als het pesten van kinderen een sadistisch karakter heeft, moet het bericht ook worden verwijderd.



Geen controle

De richtlijnen bevatten voorbeelden van wat wel en niet mag. Een oproep om de president Donald Trump te doden is verboden. Maar een uitleg hoe een vrouw haar nek kan worden gebroken, is toegestaan. Hetzelfde geldt voor een algemene oproep om dikke kinderen in elkaar te slaan.



"Facebook kan geen controle uitoefenen over zijn content," zegt een ingewijde tegen The Guardian. "Het is te snel te groot gegroeid."



Facebook heeft wereldwijd zo'n twee miljard gebruikers. Per minuut worden er 1,3 miljoen berichten gepost. Volgens de Facebook Files, zoals The Guardian ze heeft gedoopt, worden er per week 6,5 miljoen potentiële nepaccounts aangemaakt.