Youtuber Gamemeneer lanceert boek: 'Ik ben ook maar een mens'

Handtekening

"Het is vaak hartstikke leuk om kijkers te ontmoeten," zegt Don in het boek. De interactie met volgers is een soort verwezenlijking van het abonnee-aantal, legt hij uit. "Als ik abonnees ontmoet, realiseer ik me waar ik het allemaal voor doe. Die momenten zijn positief en leuk, kijkers genieten ervan. Een fotootje en een handtekening en iedereens dag is compleet."



Maar soms zit de Youtuber niet op aandacht te wachten en slaat de toenadering van fans hem om het hart. "Ik begrijp niet altijd waarom mensen mij op een voetstuk plaatsen: dat geeft me soms een ongemakkelijk gevoel. want wie ben ik nou eigenlijk? Kijkers zien mij als gamemeneer, maar ik ben ook maar een mens."



Behalve Don komen ook zijn broers, moeder en collega en vriend Milan Knol in het boek aan het woord. Hij licht zijn favoriete Youtubers en games uit en geeft tips over hoe je een goedlopend kanaal op Youtube draaiend houdt.