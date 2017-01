Wreker Thijs Zeeman had voor de zekerheid zijn bril afgezet

Zeeman deed stoer, maar zijn stem schoot van alle opwinding flink de hoogte in

Zeeman is nieuw in het vak van wreker, maar demonstreerde de formule onder de knie te hebben.



De wandaden van Jeffrey en het verdriet van Irma werden eindeloos uitgemeten. En nee, alle pogingen om tot nog toe iets te doen aan het probleem hadden niets geholpen, dus kunnen we nu eindelijk in actie komen, meneer Zeeman?!



De confrontatie had kenmerkend genoeg plaats op de stoep van de voedselbank. Zeeman had voor de zekerheid zijn bril afgezet en stapte op de stalker af.



Jeffrey bleek ervaren genoeg om de presentator rustig te verwijzen naar zijn advocaat. Zeeman deed stoer, maar zijn stem schoot van alle opwinding flink de hoogte in.



Terug bij Irma zei hij tevreden: "We hebben hem een dreun verkocht."



