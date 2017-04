Woutertje Pieterseprijs voor prentenboek Stella

Het gaat over een meisje dat door een vissersechtpaar gevonden wordt in een net. Het vrolijke deerntje groeit heel snel en zingt in een taal die niemand verstaat.



Stella is volgens de beoordeling een boek 'dat in dansende taal en robuuste beelden een verontrustend verhaal vertelt'. Het 'schuurt maar is licht van toon.' Stella wordt verder gezien als een 'pleidooi voor grenzeloos lezen en grenzeloos denken."



Gerda Dendooven (Kortrijk, 1962) is docente grafische vormgeving aan het Hoger St.-Lucas Instituut in Gent. Ze produceert kinderboeken, illustraties, toneelteksten en kinderboeken. Haar werk werd eerder al bekroond met een Zilveren Penseel, de Boekenpauw en een Gouden Uil. In 2004 ontving ze de Vlaamse Cultuurprijs.