Wim T. Schippers over de Wim T. Schipperszaal: 'Leuk toch?'

"Ik wil even zeggen dat ik een hekel heb aan uitleggen, want je kan het toch ook gewoon zien?"



Aan het woord is Wim T. Schippers, terwijl hij door de Burgemeester D'Aillyzaal in het stadhuis struint. Dat is de officiële naam van de gemeentelijke trouwzaal waarvan de kunstenaar het ontwerp en de inrichting verzorgde in 1988. In de volksmond staat ie daarom bekend als de Wim T. Schipperszaal.



De kunstenaar is terug omdat het stadhuis (inclusief de drie trouwzalen) wordt verbouwd. Hij voorziet de rondleiding van heerlijk, droogkomisch commentaar.



"Dit is toch duidelijk? Dit is een kast," klinkt het bij een bijzonder gemonteerde linnenkast. "Een groot uitgevallen schemerlamp," vervolgt Schippers, staande naast een scheef aan de muur hangende schemerlamp van formaat. En na een stilte. "Daar kan ik alleen maar van zeggen: het leek me wel aardig."



Ook het bekende draaiende plateau - waar het bruidspaar en de ambtenaar van de burgelijke stand tijdens het huwelijk plaatsnemen - komt aan bod. "Leuk toch? Je kan het ook voor andere gelegenheden gebruiken. Voor als je er een keertje wil ronddraaien bijvoorbeeld."