Wie is de Mol-recap: Tot zover de goede manieren

Stageverbond wordt de opvolger van etherdiscipline. Dat kán niet missen.

Wat in de eerste minuten van deze aflevering duidelijk werd: het is afgelopen met de goede manieren. Imanuelle Grives gapte zonder blikken of blozen het molboekje van Jochem van Gelder, Sigrid ten Napel ging zelfs zo ver dat ze de bagage van Thomas Cammaert indook om zijn vragenlijst te ontvreemden. De tijd van het gezellig kennismaken is definitief voorbij: kei-, bikkelhard, misschien wel meedogenloos zal dit spel gespeeld gaan worden.



Klassieke opdrachten

Waar de vorige twee weken volop psychologische spellen werden gespeeld, was dit een meer traditionele aflevering met klassieke, maar daarom niet minder gave opdrachten. De eerste, een estafetteloop in de duinen, sprong eruit door de complexiteit van de sabotagemogelijkheden. Diederik Jekel werd verkozen om hoog op een duinpan te staan om de rest via geldpaaltjes naar een finish te loodsen - natuurlijk dé plek vanwaar de Mol iedereen eens fijn richting Verweggistan kon sturen. De estafettelopers werden intussen nauwelijks in de smiezen gehouden, en konden de euries zonder al te veel moeite achterover drukken. Feit is dat er bij deze opdracht flink is gemold. Minstens 1250 euro zou er verdiend moeten zijn, maar door een vies addertje werd er een gênante 130 euro bij elkaar geschraapt.



Het mollen ging in de tweede opdracht dan weer helemaal mis. Op een donker en verlaten strand werden Imanuelle en Sigrid apart genomen, terwijl de rest met harken in het zand elkaar met één tekening moest weten te omschrijven. Imanuelle en Sigrid probeerden even later onder een door vuurwerk verlichte hemel (!) te raden wie er met welk plaatje werd bedoeld.