Wie is de Mol?-recap: Met deze antihelden win je geen oorlog, noch geld

Wist u dat Redmond in Oregon de antiekhoofdstad van de VS is? It's huge. The best antique in the country. Tremendous. Als je niet vrolijk wordt van een brocanterie, dan hebben ze er in Redmont nog wel drie. Opgesplitst in duo's - precies niet de twee overgebleven bondgenootschappen, Sanne en Thomas en Diederik en Jochem dus - mochten de kandidaten met een polaroidcamera en dat wat voorhanden was in de vele boetiekjes Nederlandse spreekwoorden fotograferen.



Foto weg

Een soort pictionairy dus. Klinkt niet ingewikkeld, was het ook niet. Bij Sanne en Thomas was opeens een foto weg en dat is natuurlijk raar, maar wie daar debet aan was? Ondanks het spannende muziekje op de achtergrond moeten we gissen. Er is wel eens omslachtiger 1700 euro voor de pot verdiend.



Bij de laatste reguliere opdracht voorafgaand aan de finale stond volgens Art Rooijkakkers meer op het spel dan ooit. Tonnen voor de pot? Welnee, een vrijstelling voor de finale. Wie geeft nu nog om de pegels? Montage-aardigheidje: de tune van Netflix-serie Westworld gemonteerd onder de beelden. Om maar aan te geven dat het menens is.



Elkaar verlinken

Verstopt tussen het hoge gras was iedereen even ver verwijderd van dat zo vurig verlangde doorzichtig stukje plastic. Het is zaak daar te geraken voor de anderen dat doen.



Men kan elkaar verlinken maar een foute klik betekent ook einde verhaal. Sanne komt snel dichterbij maar wordt gezien door Thomas. Jochem had de musical-acteur ook al snel in de smiezen en belandt in een stand-off met Diederik. In deze fase van het spel geeft men elkaar weinig meer toe dus als het niet zo bloedheet was geweest in Oregon lagen ze er nu waarschijnlijk nog in het struikgewas. Diederik kan dat niet opbrengen en wordt gezien door Jochem, die hem 'callt' en zijn vrijstelling en finaleplaats binnenhaalt. Die hoeft niet achter de gevreesde laptop plaats te nemen dus.