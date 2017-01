Wie is de Mol-recap: het verdachte vingertje van Roos

De eerste aflevering van een nieuw seizoen Wie is de Mol? betekent vooral ontdekken wie de deelnemers van dit jaar precies zijn. Een Jochem van Gelder of Jeroen Kijk in de Vegte heeft weinig introductie nodig, maar wie is Vincent Vianen of Yvonne Coldeweijer? Enfin, een kort voorstelrondje kan geen kwaad.



Maar naast de gebruikelijke 'hoi ik ben'-video's moet er natuurlijk ook een spelletje gespeeld worden. Het nieuwe seizoen speelt zich af in de Amerikaanse staat Oregon, wat als vanouds weer prachtig in beeld wordt gebracht. In de eerste opdracht rennen de tien kandidaten door de mistige bossen op zoek naar vier tickets voor een helikopter naar Portland.



Met de klok mee

En terwijl Jeroen denkt dat de enveloppen heel hoog hangen, speurt Diederik Jekel de grond af. Bij Jochem roept het een paaseitrauma op: iedereen vindt die dingen altijd, behalve hij. Roos Schlikker probeert het met de tactiek van WIDM-alumna Ellie Lust: met de klok mee zoeken.



En met succes. Roos mag samen met Jeroen, Vincent en Thomas Cammaert door de lucht naar 'The City of Roses', wat trouwens weer zou verwijzen naar de Paroolcolumniste. Daarmee maakt het viertal ook direct kans op een vrijstelling, om niet de afgang mee te hoeven maken om als eerste naar huis te moeten.



Vraagteken

De rest van de kandidaten maakt de trip per witte bestelbusjes, waarbij ze ook meteen voorzien worden van een opdracht. In Portland moeten ze bepaalde locaties bezoeken om enveloppen met geld te vinden, net als eentje met een vraagteken erop.



Gelukkig is dat in een land waarin iedereen Engels spreekt een stuk makkelijker dan in Hongkong of Sri Lanka, waar hun voorgangers speurden naar de Mol. Het duurt dan ook niet lang of het geld is gevonden (zat de Mol misschien in de heli?).