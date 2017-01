Wie is de Mol?-recap: blinde vlekken en de mens op z'n laagst

Diezelfde Sigrid is dik met Jochem van Gelder, zoals Roos Schlikker met 'Ima' Grives was en kandidaten in Wie is de Mol? vaker een maatje uitzoeken. Het stervende parkietje krijgt Van Gelder op bezoek. De praatjesmaker vindt één vrouw kennelijk wat mager en probeert aan te pappen met de actrice. Die geeft na wat wikken en wegen toe, maar niet voor Van Gelder om nogal vage redenen drie handtekeningen heeft gezet. Die van de Mol staat namelijk op het geld uit de pot, zou ze hebben gezien. Is de nieuw gesloten vriendschap al een eerste referentie naar de titel 'meer dan normaal', die aflevering vijf draagt?



Vette pot

De tweede mogelijke hint naar meer dan normaal volgt als Jeroen Kijk in de Vegte het penningmeesterschap even later overneemt van Imanuelle en van een vette pot spreekt. Er is op dat moment al meer geld verzameld 'dan normaal'. Tijdens aflevering vier moest trouwens nog gestemd worden over de erefunctie en was men er bovendien unaniem in dat er een penningjuf in plaats van meester zou moeten komen.



Kijk in de Vegte hoeft er nu echter maar naar te vragen, en Grives overhandigt hem het geld. Daar kan hij later vijf meier bijsteken na één van de rommeligste opdrachten uit de reeks tot nu. Wat simpel klinkt weten de kandidaten uiterst chaotisch op te lossen: tussen een berg hooibalen posters met geld plukken. Als kip zonder kop duiken ze de berg in. Zonder overleg en zonder na te denken. Opgeheven vingertjes en verwijten vallen. Dat er na 15 minuten aanrommelen 500 euro bijgeschreven kan worden is dus een meevaller.



Een fooitje echter, dat verbleekt bij de bedragen die in opdracht drie rondgaan. In een veilinghal waar lokale cowboys en -girls normaal een kalf of veulen op de kop tikken gaan de kandidaten inzetten op jokers, tot nu toe nog helemaal niet in het spel. Wat volgt is een waar slagveld dat bijna pijnlijk is om naar te kijken maar tegelijkertijd precies is wat Wie is de Mol? zo'n lekker programma maakt.

Sanne noemde het gebeuren zelfs 'de mens op zijn laagst