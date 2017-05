Waterboys verkocht aan dertig landen

De film vertelt over een vader en zijn zoon die op roadtrip gaan naar Schotland voor een concert van de bekende band The Waterboys.



In de Nederlandse arthousebioscopen trok de film eind vorig jaar ruim 52.000 bezoekers. Waterboys zal eind juni zijn internationale première beleven op het Edinburgh International Film Festival.



Hoofdrolspelers Leopold Witte en Tim Linde zullen in juni samen met regisseur Westdijk afreizen naar het festival. Waterboys werd ook grotendeels in Edinburgh opgenomen.De zesde speelfilm van regisseur Westdijk is in Nederland inmiddels on demand en op dvd te verkrijgen.



