Wat maakte Bruna's tekeningen zo bijzonder?

Net als in zijn eerdere boekomslagen voor de Zwarte Beertjes-reeks was Bruna in zijn kinderboeken op zoek naar een grote eenvoud en luciditeit. Een kruisje voor de neus, twee stippen voor de ogen, dat was nijn. Haar avonturen, altijd op rijm verteld, zijn veilig en klein. Bruna deed niet aan grimmig, ironie was volgens hem niet aan peuters besteed.



De pictografische beeldtaal van zijn kinderboeken (niet alleen over Nijntje, ook over Boris en Barbara, Betje Big en Snuffie de Hond) bleek al snel universeel te zijn. De zwarte gepenseelde outline, de heldere, maar nét niet primaire kleuren, het ontbreken van perspectief - van Tokio tot New York houden kinderen van Dick Bruna.



Knuffelgehalte

Er verschenen vertalingen in meer dan vijftig talen, van de boeken werden ruim vijfentachtig miljoen exemplaren verkocht. In 2003 werd Nijntje benoemd tot Family Tourism Ambassador van New York om het 'knuffelgehalte' van de stad te bevorderen en het toerisme te stimuleren. Er kwamen musicals, animatieseries en haar rol in de merchandising kan nauwelijks worden overschat.



Volgens voormalig Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes schuilt Bruna's geheim niet in zijn beperkte palet of in heldere kleuren, maar in de details. 'Juist omdat er maar zo weinig is moet wát er is precies goed zijn. De dikte van de lijn, de plaatsing van een oog - met bijna niets verandert hij de mimiek. Het is als met Chanels 'Little Black Dress'. Waarom is dat ene zwarte jurkje een classic geworden en zijn bijna alle andere dat niet? De Chinezen hebben er een mooi uitdrukking voor: bijna goed is helemaal fout.'



Zelf zei Bruna over zijn beroemdste creatie: 'Door Nijn hebben mijn vrouw, de kinderen en ik gewoon door kunnen leven.' Een understatement. Dick Bruna was de Hollandse meester van de klare lijn, de enige kinderboekentekenaar met een eigen museum, een miljonair in een rijtjeshuis. Ook die bescheidenheid typeerde hem.