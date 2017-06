Wat kan die Dennis van der Geest goed judoën, hè?

De oudjes zitten 'al in de wintertijd van het leven'

En daar is nou eenmaal geen tijd voor, want zoals Van der Geest het fijngevoelig stelt: de oudjes zitten 'al in de wintertijd van het leven'.



En dus moesten de steunkousen opgestroopt en de kunstheupen gesmeerd, want vandaag gaan ze ziplinen. Of zoals deelneemster Rita het uitlegt: "In een tuigie van de ene naar de andere kant." En daar zoefden ze hoor.



Het programma is een aaneenschakeling van zulke koddigheden, waardoor het ondanks de intenties van vriendelijke lobbes Van der Geest de diepgang van een plas water heeft. Een gevalletje: wat kan hij goed judoën, hè?



Hoogtepunt wat betreft ontroering was de helikoptervlucht die

koelkastmagneetverzamelaar Willem (83) als verrassing mocht maken, omdat dat altijd een droom was geweest van hem en zijn inmiddels overleden echtgenote Maria.



Eenmaal in de lucht had Willem meer oog voor een ingelijste foto van haar dan voor het uitzicht. De twee waren dan wel gescheiden door de dood en het glas van een fotolijstje, deze liefde was nog lang niet in de wintertijd.



