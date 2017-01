VPRO-hoofdredacteur Karen de Bok (55) overleden

Dat meldt de omroep vrijdagmiddag, na een bericht van haar man Emile Fallaux waarin hij vertelde dat De Bok 'een uitweg heeft gekozen uit een depressie die haar zwaar raakte'.



De Bok werkte al 24 jaar voor de VPRO, als eindredacteur en programmamaker. Ze was bijvoorbeeld eindredacteur van Zomergasten met Adriaan van Dis en Wintergasten. In 2008 werd ze benoemd tot hoofdredacteur televisie.



De Bok begon haar carrière bij de NOS en RTV Rijnmond, en werd verslaggever van het radioprogramma Het Gebouw. In 1997 stapte ze over naar de televisie, waar ze werkte aan programma's als Stardust en documentaires maakte voor Tegenlicht.



Als hoofdredacteur ontwikkelde ze een aantal bekende reisprogramma's, zoals Van Dis in Afrika, Van Moskou tot Magadan en recent het bejubelde Langs de Oevers van de Yangtze. Onder haar leiding won de VPRO vier keer de Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma.



De VPRO schrijft dat er grote verslagenheid heerst na het tragische en onverwachte bericht dat De Bok is overleden. ''Karen de Bok droeg de VPRO in haar hart en met haar verliest de omroep een geliefde collega en een bijzondere vrouw'.'



