Lubach geeft Turkije-Nederland vers commentaar

Speciaal voor alle Turkse Nederlanders hebben de programmamakers van Zondag Met Lubach (ZML) de EK-kwalificatiewedstrijd Turkije-Nederland van september 2015 voorzien van vers commentaar.



"Het is de fout van Daley Blind, maar dat betekent niet dat hij nu naar de gevangenis moet," klinkt het als Nederland op een achterstand van 2-0 komt na een foute inschatting van de international. "Of dat hij door wie dan ook bedreigd mag worden. Want zo gaan we hier niet met elkaar om."



Even later wordt de 3-0 door de commentator ingeleid. "Sanda Erkmin aan de linkerkant van het veld. In duel met Van der Wiel die niets te maken heeft met Srebrenica."



Minder grappig is dat Nederland door deze nederlaag het Europees kampioenschap in Frankrijk zou missen.