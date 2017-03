VNL-lijsttrekker Jan Roos de les gelezen bij Pauw & Jinek

Met niet heel lang meer tot de Tweede Kamerverkiezingen schoven dinsdagavond D66-leider Alexander Pechtold en VNL-voorman Jan Roos aan bij het programma Pauw & Jinek.



Die laatste kwam er zijn zorgen uiten over de Nederlandse waarden en normen. Volgens Roos mocht er ooit geen kerstboom staan in de gangen van de HvA, ook stelde hij dat homo's in Amsterdam niet hand in hand over straat zouden kunnen. "Dan krijg je een paar opdoffers voor je harses," aldus Roos.



Koren op de molen van zijn tafelgenoten en een inkoppertje voor de makers van het programma, die uiteraard een montage van Roos' 'hoogtepunten' als radio- en televisiemaker klaar hadden staan. Van zijn roddel over de seksuele geaardheid van premier Rutte tot opmerkingen en handelingen bij vrouwen. "De vraag is, met de uitspraken die jijzelf doet, in hoeverre je de morele autoriteit hebt om te zeggen dat het jouw waarden zijn," merkte Pauw fijntjes op.



De excuses van Roos dat hij destijds een rol speelde gingen er bij de tafelgenoten niet in. Journalisten dienen volgens Roos objectief te zijn - 'zou u ook eens moeten proberen,' zei hij tegen Eva Jinek - en dat was hij nooit geweest.



Na deze sneer was het hek van de dam. Gejoel uit het publiek, een reprimande van Jinek en Pechtold en zelfs de doorgaans eloquente Jeroen Pauw die spontaan ging tutoyeren. Een drietrapsraket die Roos niet meer te boven kwam.