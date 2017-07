Video: leeuw grijpt reiger in Artis

Wie weleens in Artis komt weet: het is leuk, maar niet per se zo spectaculair als in de natuur. Tuurlijk, er ontstapt weleens een beest, er is geregeld gebrul en als je geluk hebt, zie je dieren gevoerd worden.



Maar dat is niet altijd zo. Want in een filmpje op AT5, dat maandag gemaakt zou zijn, zie je een blauwe reiger in het leeuwenverblijf. Een van de leeuwen benaderd het dier vanachter. Net als de vogel weg wil vliegen wordt 'ie gegrepen door het roofdier, dat wel zin heeft in een hapje.



Op het filmpje zijn wat kreten te horen van bezoekers én een huilend kindje.